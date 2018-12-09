National Interest назвал четыре вида «смертоносного» российского оружия

Вашингтон, 9 декабря. Журнал The National Interest назвал четыре вида российских вооружений, с которыми «НАТО не захочет связываться».

К наиболее «смертоносному» российскому оружию аналитик издания отнес реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Смерч», Танки Т-72Б3 и Т-90, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» и ракетный комплекс «Искандер». Автор материала считает, что эти виды оружия отражают боевые возможности российской армии.

В журнале напомнили, что основные боевые танки (ОБТ) Т-72Б3 и Т-90АС имеют улучшенную защиту от противотанкового вооружения, тепловизоры, усовершенствованные орудия и боеприпасы. Технические характеристики позволяют им уничтожать танки западных стран в бою на коротких дистанциях. Но, по мнению автора, западные танки имеют преимущество в системах управления огнем и приборах обнаружения.

Система залпового огня БМ-30 «Смерч» в журнале названа «примером смертоносного воздействия российской артиллерии». Среди преимуществ РСЗО автор материала выделяет калибр в 300 миллиметров.

«Страшной», по мнению автор материала, 680-килограммовой боеголовкой обладает ракетный комплекс «Искандер». NI отмечает, что комплекс значительно превосходит старые образцы по скорости полета и точности. Кроме того, ракеты способны уклоняться от систем противоракетной обороны.

ЗРК С-400 «Триумф» в журнале называют верхом развития противовоздушной обороны России. Комплекс состоит из нескольких радаров, пусковых установок и командных пунктов. Система способна одновременно отслеживать и атаковать до 36 самолетов противника на расстоянии до 400 километров.

NI напоминает, что батареи С-400 размещены в Сирии и Калининграде. По данным эксперта, они могут перекрыть воздушное пространство над авиабазами Кипра, Турции, Польши и Германии.

Ранее «Известия» сообщили, что иностранных специалистов впечатлил представленный на выставке вооружений «Армия-2018» вариант тяжелого автомата ШАК-12. Оружие создано по заказу ФСБ России для российского спецназа.