Лещенко экстренно госпитализировали с концерта в Москве

Москва, 9 декабря. Народного артиста РСФСР Льва Лещенко срочно госпитализировали с концерта в Москве.

Артист участвовал в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», который проходил в концертном зале «Мир». За кулисами 76-летнему исполнителю стало плохо, в итоге Лещенко вызвали скорую помощь, сообщает портал «Дни.ру». Причины госпитализации не уточняются.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Подмосковье сгорел дом юмориста Николая Бандурина. Артист получил ожоги, но отказался лечь в больницу. В пожаре также пострадала супруга Бандурина, ей потребовалась госпитализация.