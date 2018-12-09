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Лещенко экстренно госпитализировали с концерта в Москве

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Лещенко экстренно госпитализировали с концерта в Москве

Москва, 9 декабря. Народного артиста РСФСР Льва Лещенко срочно госпитализировали с концерта в Москве.

Артист участвовал в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», который проходил в концертном зале «Мир». За кулисами 76-летнему исполнителю стало плохо, в итоге Лещенко вызвали скорую помощь, сообщает портал «Дни.ру». Причины госпитализации не уточняются.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Подмосковье сгорел дом юмориста Николая Бандурина. Артист получил ожоги, но отказался лечь в больницу. В пожаре также пострадала супруга Бандурина, ей потребовалась госпитализация.

Автор: Виктор Мальцев
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