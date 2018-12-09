В ходе протестов в Париже задержаны более 1550 человек

Париж, 9 декабря. Число задержанных участников субботней манифестации в Париже превысило 1550 человек, это рекордная для французской столицы цифра, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Кастанер подчеркнул, что достичь такого результата удалось за счет более гибкой структуры использовавшихся сил, новых правил действий и приближенного к происходящему на местах командования. Также глава МВД отметил, что сотрудники полиции и жандармерии успешно действовали при поддержке бронированной техники.

Акции протеста «желтых жилетов» во Франции начались в середине ноября. Их участники выступают против повышения цен на автомобильное топливо, требуют повышения минимальной оплаты труда и снижения налогов.

Ранее Газета.ru сообщила, что французскую полицию за применение чрезмерной силы раскритиковал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.