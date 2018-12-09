The Sunday Times считает, что Скотланд-Ярд изучает причастность России к смерти Перепеличного

Лондон, 9 декабря. Полиция Лондона может рассматривать версию причастности РФ к смертям предпринимателя Александра Перепеличного в 2012 году и бизнесмена Скота Янга в 2014 году.

По данным газеты The Sunday Times занимающиеся расследованием отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сотрудники контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда — SO15 получили новую информацию. Она позволяет предположить, что «целями российских киллеров» могли стать и другие люди.

«Очень подозрительно», по мнению британских полицейских, выглядят смерти российского предпринимателя Александра Перепеличного и шотландского магната в сфере недвижимости и телекоммуникаций Скотта Янга. Издание отмечает, что полиция может переквалифицировать некоторые случаи и снова обратиться к возможным свидетелям за показаниями.

Тело 44-летнего Александра Перепеличного было обнаружено 10 ноября 2012 года возле его особняка в городке Уэйбридж. Причиной смерти британские эксперты назвали сердечный приступ, но ряд британских СМИ сообщил о возможном отравлении предпринимателя. Разорившийся 52-летний Скотт Янг выпрыгнул в окно своей квартиры в 2014 году. Полиция посчитала его смерть самоубийством. Вдова бизнесмена полагает, что Янга убили.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. По версии полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Несмотря на отсутствие улик, руководство Великобритании обвинило в инциденте Россию. Москва неоднократно указывала, что «Новичок» никогда не производился в России. В РФ считают обвинения необоснованными, указывая на то, что за полгода проведения расследования Лондон не предоставил никаких доказательств своей версии.