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В ДНР рассказали, как командиры ВСУ убивают своих солдат за отказ воевать в Донбассе

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В ДНР рассказали, как командиры ВСУ убивают своих солдат за отказ воевать в Донбассе

Донецк, 9 декабря. На одном из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка был убит отказавшийся участвовать в боевых действиях в Донбассе украинский военнослужащий. Об этом со ссылкой на данные разведки заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Инцидент произошел на позициях 1-го горно-штурмового батальона 128-й бригады на взводном опорном пункте «Ярик». По словам Безсонова, в результате конфликта с командиром роты был застрелен один из бойцов подразделения.

«Жертвой стал рядовой А.А. Коломиец 1989 года рождения, открыто выступавший против участия подразделения в новом этапе гражданской войны», — цитирует представителя Управления Народной милиции «Комсомольская правда».

Безсонов также сообщил, что подобные инциденты ранее случались в других подразделениях ВСУ. По его словам, введение военного положения в некоторых областях Украины развязало украинским командирам руки. 

Автор: Виталий Малясев
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