На Украине заявили об уникальных возможностях для создания ядерного оружия

Киев, 9 декабря. Украина обладает уникальными интеллектуальными, организационными и финансовыми возможностями для создания ядерного оружия. Об этом заявил экс-представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук.

«Еще раз скажу, у нас есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие», — цитируют Гаращука «Известия».

По словам генерала, в настоящее время в мире нет заводов по производству межконтинентальных баллистических ракет, которые могли бы сравниться с построенным при СССР в Днепропетровске (переименован в Днепр – ред.) предприятием. Гаращук выразил мнение, что Украина способна выпускать как атомные бомбы, так и полноценные ядерные боеголовки для ракет.

Военный отметил, что ракету под названием «Сатана» (советский стратегический ракетный комплекс Р-36М) не выпустили «ни США, ни Россия, ни Китай».

В то же время Гаращук выразил мнение, что в сложившихся условиях в вопросе создания ядерного оружия Украине не стоит опасаться международных санкций.

Напомним, 5 декабря 1994 года руководство России, Украины, США и Великобритании подписали так называемый Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев лишился ядерного оружия. Позже Украина присоединилась к Договору о нераспространении.

Киев обвиняет Россию в нарушении Будапештского меморандума. В Москве считают эти обвинения несостоятельными. Ранее замдиректора правового департамента МИД России Игорь Панин заявил, что РФ не нарушала условия меморандума. По его словам, документ не является международным договором и не налагает на подписавшие его государства дополнительные обязательства, помимо имевшихся на момент подписания.