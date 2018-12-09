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Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

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Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале юниорского гран-при в Ванкувере

Москва, 9 декабря. Россиянка Алена Косторная победила в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который прошел в канадском Ванкувере.

По итогам двух программ 15-летняя фигуристка набрала 217,98 балла. Другая россиянка Александра Трусова заняла второе место, набрав 215,20 балла. Бронза досталась еще одной представительнице России - Алене Канышевой, которая по итогам двух программ набрала 198,14 балла.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Алина Загитова стала второй по итогам короткой программы в финале Гран-при. Первой стала Рика Кихира из Японии.

Автор: Виктор Мальцев
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