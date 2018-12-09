«Марионетки Порошенко»: Азаров прокомментировал принятие закона о просроченной продукции

Киев, 9 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал принятие закона о просроченной продукции на Украине.

Экс-премьер поделился в соцсети Facebook фотографией, на которой депутаты Верховной рады Украины аплодируют и смеются. По словам политика, снимок сделан 6 декабря, во время принятия во втором чтении закона №8450 «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов».

«Обратите внимание на эту фотографию. С какой радостью марионетки Порошенко принимают законы, заведомо ухудшающие качество продуктов питания в Украине», — подписал снимок Азаров.

Экс-премьер отметил, что благодаря новому закону производители смогут продавать просроченную продукцию покупателям, так как маркировка сроков годности позволит указывать ориентировочный срок хранения, вместо конкретной даты «употребить до». По мнению политика, это приведет к попаданию на прилавки значительной части продуктов, которые согласно действующему законодательству необходимо списать и выбросить.

«То есть значительная часть продуктов, которые сейчас нужно было бы списать и выбросить, будет оставаться в свободной продаже. Это настоящий СУГС!», — написал Николай Азаров.

Напомним, экономическая ситуация на Украине последовательно ухудшается с 2014 года. Ранее «Известия» сообщили, что согласно подготовленной Нацбанком страны «Стратегии макропруденциальной политики», Украина входит в тройку стран-лидеров в мире по частоте системных банковских кризисов. За последние 20 лет кризисы в украинском банковском секторе случались трижды.