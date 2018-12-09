Симоньян уличила Bloomberg во лжи о сюжетах RT

Москва, 9 декабря. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уличила американское агентство Bloomberg в публикации недостоверной информации об освещении протестов во Франции на российском телеканале.

Симоньян сообщила, что Bloomberg высказало претензии из-за характера освещения протестов во Франции на RT, исказив материалы телеканала. Агентство приписало каналу заявление о сокращении поддержки президента Франции Эммануэля Макрона среди полицейских и их переходе на сторону протестующих. В сюжете RT высказывание принадлежит представителю полицейского союза.

Кроме того, в Bloomberg заявили, что сюжет со снявшими шлемы перед протестующими правоохранителями в городе По RT выставил как «солидарность с протестующими». Но в заголовке телеканала использованы слова «мирный жест», а не «солидарность».

Также западное агентство сообщило, что RT не ответило на их запрос, что оказалось неправдой.