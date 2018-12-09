Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Симоньян уличила Bloomberg во лжи о сюжетах RT

55
0 Оставить комментарий

Симоньян уличила Bloomberg во лжи о сюжетах RT

Москва, 9 декабря. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уличила американское агентство Bloomberg в публикации недостоверной информации об освещении протестов во Франции на российском телеканале.

Симоньян сообщила, что Bloomberg высказало претензии из-за характера освещения протестов во Франции на RT, исказив материалы телеканала. Агентство приписало каналу заявление о сокращении поддержки президента Франции Эммануэля Макрона среди полицейских и их переходе на сторону протестующих. В сюжете RT высказывание принадлежит представителю полицейского союза.

Кроме того, в Bloomberg заявили, что сюжет со снявшими шлемы перед протестующими правоохранителями в городе По RT выставил как «солидарность с протестующими». Но в заголовке телеканала использованы слова «мирный жест», а не «солидарность».

Также западное агентство сообщило, что RT не ответило на их запрос, что оказалось неправдой.

«И в качестве контрольного в голову Bloomberg врет, что мы не ответили «немедленно» на их запрос», — написала Симоньян, опубликовав в соцсетях скриншот ответа RT агентству Bloomberg.

Автор: Виталий Малясев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.