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ФАН публикует имена погибших в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма

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ФАН публикует имена погибших в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма

Симферополь, 9 декабря. Федеральное агентство новостей публикует имена людей, погибших в результате ДТП на 13 километре дороги Саки — Орловка Бахчисарайского района Республики Крым.

Погибшие:

  1. Дмитрий С., 1985 года рождения.
  2. Ольга К., 1987 года рождения.
  3. Екатерина В., 1987 года рождения.
  4. Денис П., 1978 года рождения.

Еще один человек доставлен в Бахчисарайскую ЦРБ с повреждениями.

ДТП на трассе Саки — Орловка произошло вечером, 8 декабря. Автомобиль врезался в дерево. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением. Машина перевернулась и налетела на дерево.

Ранее RT сообщала об аварии на трассе Симферополь – Николаевка в Крыму. Погибли три человека. Грузовик «КАМАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

Автор: Сергей Свазовский
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