Дамаск, 9 декабря. Более 1900 беженцев вернулись в свои дома в Сирийской Арабской Республике на протяжении суток. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Уточняется, что более 1300 мирных жителей прибыли из Ливана. Почти 600 человек вернулись из Иордании.

Также сообщается о благотворительной акции фонда Ахмата Кадырова, в рамках которой жители провинции Алеппо получили тонну хлеба и предмет одежды.

Кроме того, сирийские инженеры вели работы по разминированию в населенных пунктах провинций Эль-Кунейтра, Хомс и Дамаск. В общей сложности разминирована площадь 8,1 гектара. Обнаружено 33 взрывоопасных предмета.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки в провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики была разрушен больница. Об этом писала RT.