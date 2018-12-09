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«Желтые жилеты» в четвертый раз провели акции протеста во Франции

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«Желтые жилеты» в четвертый раз провели акции протеста во Франции

Париж, 9 декабря. «Желтые жилеты» в четвертый раз провели акции протеста во Франции. По информации полицейских, в общей сложности на митинги вышли 125 тысяч человек. Из них восемь тысяч — в Париже.

Отмечается, что на Елисейских полях правоохранителям в целом удалось взять ситуацию под контроль. Они не позволили «желтым жилетам» приблизиться к резиденции главы Франции. Также удалось защитить Триумфальную арку и авеню Георга V, где находятся наиболее престижные гостиницы Парижа.

Многие протестующие при виде полицейских опускались на колени. Так они хотели показать ненасильственный характер протеста. Тем не менее, полиция применила слезоточивый газ.

Накануне о протестах во Франции высказался президент Турции Реджеп Эрдоган. По его мнению, правоохранители действовали слишком жестко. Кроме того, турецкий лидер упрекнул европейцев в двойных стандартах. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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