Противостояния в Пориже закончились рукопожатиями

Столкновения «желтых жилетов» во французской столице продолжаются до сих пор. По последним данным задержано уже 920 человек. Во всей Франции — 1385. Только что стало известно, что протестующие разгромили бутик на площади Республики.

Однако на главной арене столкновений - Елисейских полях, к которой было приковано внимание всей Европы все закончилось около часа назад. После этого сюда прибыл глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Он лично пожал руку каждому из около 300 полицейских и жандармов, принимавших участие в борьбе с «желтыми жилетами». В своей речи он поздравил их с победой в защите законности. Однако радости и даже скромных улыбок на лицах французских правоохранителей не было видно. Они понимали, что в следующую субботу им придется заниматься тем же самым.