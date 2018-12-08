Cоюз журналистов назвал смерть Алексеевой огромной потерей

Москва, 8 декабря. Союз журналистов России назвал огромной потерей смерть известной правозащитницы Людмилы Алексеевой.

По мнению члена Совета по правам человека (СПЧ) Владимир Соловьева, речь идет об огромной утрате для всей нашей страны. Он добавил, что 11 декабря планировалось участие Алексеевой во встрече с президентом России.

«К сожалению, сейчас стало известно, что она скончалась, — годы уже большие. Она возглавляла Московскую Хельсинкскую группу, много лет занималась правозащитной деятельностью. И это, конечно, действительно большая потеря», — цитирует RT.

Ранее стало известно о смерти известной правозащитнцы Людмилы Алексеевой. Она умерла в одной из больниц столицы в возрасте 91 года. Свои соболезнования родным и близким выразил президент России Владимир Путин. Он отметил ее чрезвычайно принципиальную позицию.