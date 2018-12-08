Москалькова: Алексеева положила начало диалогу между властью и обществом

Москва, 8 декабря. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поделилась своим мнением о деятельности скончавшейся накануне известной советской и российской правозащитницы Людмилы Алексеевой.

По ее словам, Алексеева проявляла исключительную принципиальность и настойчивость в деле защиты прав человека. Именно она положила начало настоящему диалогу между властью и обществом.

«Она до конца пыталась аргументировать и доказывать невиновность человека, если внутренне была убеждена, исходя из своего понимания совести и справедливости», — цитирует телеканал «360».

Москалькова добавила, что во многих случаях ей доводилось искать выход из ситуации в тандеме с Алексеевой.

«Она обращалась ко мне, и мы вместе искали пути разрешения», — заключила омбудсмен.

О смерти Людмилы Алексеевой ранее сообщала Газета.ru. Знаменитая правозащитница скончалась на 92-м году жизни.