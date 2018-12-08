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Политика

Эрдоган раскритиковал власти Франции за разгон митингующих

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Эрдоган раскритиковал власти Франции за разгон митингующих

Анкара, 8 декабря. Президент Турции Реджеп Эрдоган негативно оценил действия французских властей в отношении митингующих.

По его мнению, местные правоохранители применили чрезмерную силу. Турецкий лидер также упрекнул Париж в двойных стандартах. Он напомнил, что европейцы игнорировали попытки устроить кровопролитие в Турции. Эрдоган отметил, что турецкие власти действуют значительно более гуманно, чем их европейские коллеги.

«Те, кто поощрял исламофобию, сами столкнулись с ненавистью»,  — заключил глава Турции.

Накануне о протестах во Франции высказался глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его мнению, «желтые жилеты» хотят видеть у власти Трампа. Об этом писала RT.

Федеральное агентство новостей провело репортаж с места событий. Сообщалось, что из-з акции «желтых жилетов» пришлось перекрыть почти все достопримечательности столицы.

Автор: Сергей Свазовский
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