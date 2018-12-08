Политические похороны Макрона. Колонка Владимира Тулина

Сегодня во Франции состоялось четвертое действие акции под названием «Желтые жилеты против Макрона». Главный итог — будет пятое действие. А это значит, что все попытки французского правительства постепенно уменьшить количество участников протеста провалились.

А ведь сколько усилий потратили на это проправительственные СМИ. Разъясняли, что причин для протеста больше нет — повышение цен на горючее отложено на полгода. Объясняли, что не хорошо быть вместе с варварами, которые расписали своими лозунгами Триумфальную арку. Предупреждали, что протесты нанесут ущерб французскому туризму в преддверии Рождества и Нового года. Запугивали, показывая по телевидению задержанных участников предыдущих акций протеста, которые стояли на коленях с заложенными за голову руками и между ними ходили полицейские с дубинками. Под конец сообщили, что все карманники Парижа собираются на «работу» во время акции протеста.

А люди — все равно пришли! Сейчас многие сравнивают Майдан на Украине и нынешние акции протеста во Франции. Но в 2014 году протесты были только в Киеве, а также ими были охвачены областные администрации и военные склады в 4 из 28 областей Украины. Сейчас же протесты проходят абсолютно во всех регионах Франции.

Кроме того, тогда на Украине параллельно с Майданом проходили митинги в поддержку Януковича, сейчас же я не могу найти человека, который бы просто заявил, что он поддерживает президента Франции. Даже депутаты от его партии «Вперед Республика» на вопрос об этом заявляют, что они против насилия, которое совершают участники протеста. Я еще не встретил человека, который бы положительно ответил на вопрос: «Проголосовали бы вы за Макрона, если бы президентские выборы были сейчас?».

Как же достиг Макрон таких результатов всего за 18 месяцев своего президентского управления? Тут нужно вспомнить скандал Беналла, когда француз алжирского происхождения стал заместителем главы президентской администрации, подполковником жандармерии, получил за государственный счет квартиру и машину с мигалкой, а кроме того помогал полиции избивать демонстрантов, протестующих против Макрона. Многие считают, что он и есть первая дама Франции.

Об официальной первой даме президент тоже не забывал. Он хотел выделить из госбюджета средства на содержание ее аппарата и благотворительной деятельности. План со скандалом провалился. Последнее, чем порадовала первая дама соотечественников, стала покупка чайного сервиза за 50 000 евро.

Ее муж — президент Франции постоянно крайне высокомерно держался со своими избирателями. Находясь с визитом в Дании, он заявил, что «гордые галлы не понимают эффективности его экономических реформ». На встрече с избирателями он сказал человеку, пожаловавшемуся, что не может найти работу садовника в Париже, что тот прилагает слишком малом усилий для этого и, чтобы найти работу ему достаточно перейти улицу. Кроме того, он назвал союзника Гитлера маршала Петена «Великим воином Франции».

Но все это мелочи. Главное, что Макрон зарекомендовал себя президентом богатых, вопреки своим предвыборным обещаниям. Он первым делом отменил налог на богатство. Как известно фразой, вызвавшей Великую французскую революцию стали слова королевы Марии-Антуанетты: «Если у народа нет хлеба, то пусть он ест пирожные». Макрон фактически сказал своему народу: «Если у вас нет денег на горючее, то покупайте электромобили». Повышение цен на бензин и дизельное топливо он объяснил необходимостью стимулирования покупок экологически чистых автомобилей. Это и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения французского народа.

Теперь для всех уже очевидно, что не стоит вопрос — останется ли Макрон президентом Франции на второй срок. Вопрос стоит: успеет ли он встретить свое 40-летие как президент Франции 21 декабря этого года. Ведь в субботы 15 и 22 декабря найдутся тысячи французов, которые захотят «поздравить» своего президента с юбилеем.