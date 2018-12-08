Песков: Путин чрезвычайно уважал принципиальную позицию Алексеевой

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни России. В связи со смертью известной правозащитницы глава государства отправил телеграмму.

«Владимир Путин отправил телеграмму соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевой», — сказал Песков.

Следует отметить, что Людмила Алексеева входила в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Она также возглавляла Московскую Хельсинкскую группу.

О смерти Людмилы Алексеевой сообщала накануне Газета.ru. Известная правозащитница умерла на 92 году жизни.