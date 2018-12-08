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«Предал память ветеранов»: Поклонская прокомментировала «эсэсовское» фото Порошенко

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«Предал память ветеранов»: Поклонская прокомментировала «эсэсовское» фото Порошенко

Симферополь, 8 декабря. Депутат Госдумы России от Республики Крым Наталья Поклонская прокомментировала фотографию президента Украины Петра Порошенко на фоне военного с эмблемой танковой дивизии СС «Мертвая голова». Свою позицию Поклонская опубликовала в социальной сети Facebook.

По ее мнению, глава Украины предал ветеранов, защищавших родную землю и принявших смерть от рук эсэсовцев.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отметился «патриотической» фотографией. Он запечатлен на фоне строя десантников. На форме одного из них четко виден символ танковой дивизии СС «Мертвая голова» – череп со скрещенными костями.

Газета.ru напоминает, что формирование СС изначально создавалось в качестве личной охраны лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Издание отмечает, что на Украине могут вернуть звание героя Степану Бандере.

Автор: Сергей Свазовский
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