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Экономика

Чубайс: Россияне должны поблагодарить бизнесменов

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Чубайс: Россияне должны поблагодарить бизнесменов

Москва, 8 декабря. Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что россияне должны поблагодарить бизнесменов за все, что они сделали для страны. Свою позицию он озвучил на Общероссийском гражданском форуме.

По мнению Чубайса, обществу свойственен инфантилизм. Он отметил, что за 25 лет россияне «не удосужились» сказать предпринимателям «спасибо». К числу заслуг бизнеса политик отнес восстановление «безнадежно обрушившихся» советских предприятий, пополнение бюджета и выплата зарплат гражданам.

«Это все сделали те, кого общество называет олигархами», — сказал Чубайс и посетовал, что «другого слова даже не придумали».

Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс подвел итоги реформы в сфере энергетики, начатые десятилетие назад. По его мнению, цель преобразований достигнута. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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