Сирия: боевики открывали огонь в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

Дамаск, 8 декабря. Незаконные вооруженные формирования на протяжении суток открывали огонь в населенных пунктах провинций Латакия, Хама и Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал- лейтенант Сергей Соломатин.

Он отметил, что нарушения достигнутых договоренностей о прекращении огня продолжают фиксироваться. В частности, боевики боевики открывают огонь в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама, Алеппо, а также двух районов города Алеппо», — сказал Соломатин.

Ранее стало известно, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки была уничтожена больница в провинции Дейр эз-Зор в Сирии. Об этом писала RT.