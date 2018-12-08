Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома

Вашингтон, 8 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли до конца декабря уйдет в отставку. Об этом он объявил во время пресс-конференции в субботу.

«Джон Келли уйдет в конце года. Мы объявим, кто займет место Джона. Это может быть на временной основе. Я объявлю это в ближайшие день или два», — отметил политик.

Американский лидер не стал называть причину отставки чиновника, однако подчеркнул, что очень ценит его работу.

О готовящейся отставке Келли еще накануне сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник. По его словам, в последнее время Трамп почти не общался с главой аппарата сотрудников Белого дома. Вероятным преемником Келли называют главу аппарата вице-президента США Ника Айерса.

Как сообщают американские СМИ, президент США был недоволен Келли из-за отсутствия четкой позиции в вопросе реализации миграционной политики.