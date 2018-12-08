Двое детей и один взрослый погибли в аварии с участием грузовика под Краснодаром

Краснодар, 8 декабря. Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в субботу вечером в Староминском районе Краснодарского края. Легковая машина Lada Priora на 168 км трассы Краснодар — Ейск вылетела на встречную полосу и врезалась в «КамАЗ». Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места происшествия.

В результате аварии погибли три человека — 34-летний водитель Priora и двое детей. Согласно предварительным данным, одному из маленьких пассажиров было 9 лет, возраст второго ребенка не уточняется. Причина ДТП на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что два легковых автомобиля Kia и Toyota столкнулись в ночь на субботу в Сасовском районе Рязанской области. Жертвами ДТП стали четыре человека. Еще три человека в результате ДТП получили травмы разной степени тяжести, они были доставлены в Шацкую центральную районную больницу.