Стала известна причина смерти правозащитницы Алексеевой

Москва, 8 декабря. Причиной смерти главы Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой стала сердечная недостаточность. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в департаменте здравоохранения Москвы.

Правозащитница скончалась в девятой реанимации московской городской клинической больницы №15. Как пояснили ФАН, Алексеева провела в этом медицинском учреждении почти весь год.

В субботу вечером стало известно о смерти известной правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая ушла из жизни в возрасте 91 года. По словам главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Михаила Федотова, уход из жизни его коллеги — это страшная потеря для всего правозащитного движения России. Дата прощания и похорон будет названа позже.

Отметим, что Людмила Алексеева за свою деятельность была награждена орденом Почетного легиона (Франция), орденом «За заслуги перед ФРГ» (Германия), орденом Великого князя Литовского Гядиминаса (Литва) и государственной премией Российской Федерации.