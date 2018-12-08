Сирия: посольство РФ уличило Британию в отсутствии собственного мнения по Алеппо

Лондон, 8 декабря. Российское посольство в Великобритании уличило Лондон в отсутствии собственной позиции по химатаке в сирийском Алеппо. Дипломаты обратили внимание на то, что британская сторона на протяжении двух недель хранила молчание и решилась сделать заявление только после выступления Госдепартамента США.

«Заявление опубликовано одновременно с заявлением Госдепартамента США и по сути повторяет его. Жаль, что у британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по целому ряду проблем, включая ситуацию в Сирии», — отметили в посольстве РФ.

Представители российского диппредставительства обратили внимание на то, что Лондон пытается предвосхитить выводы экспертов и «обелить виновных». Традиционно Соединенное Королевство в своих обвинениях апеллирует ставшими уже привычными формулировками «весьма вероятно» вместо того, чтобы предоставить конкретные факты.

Напомним, что 24 ноября боевики из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России), засевшие в зоне деэскалации «Идлиб», обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. В результате этой атаки не менее 73 человек были госпитализированы.

Накануне министерство обороны РФ заявило, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами того, что за химатакой стояли именно боевики-исламисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.