Сирия, 9 декабря. США предложили боевикам ИГ1 добровольно вывести силы с юго-востока Дейр-эз-Зора в обмен на оружие. Курды провели серию диверсий против ССА** в Африне и к северо-востоку от Алеппо. «Джебхат ан-Нусра»1*** стягивает бандгруппы и тяжелое оружие в Латакию, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась нескольких своих радикалов на севере провинции Алеппо из-за очередных диверсий YPG.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): стягивает бандгруппы и тяжелое оружие на северо-восток Латакии.

Курды: сообщили, что в начала декабря провели около 10 нападений в рамках операции «Гнев оливок» в Африне, убив и ранив больше 40 протурецких боевиков; подверглись атаке арабских вооруженных формирований в Ракке.

Международная коалиция: предложила боевикам ИГ добровольно вывести силы с юго-востока Дейр-эз-Зора в обмен на вооружение.

Провинция Латакия

Главари «Джебхат Фатх аш-Шам», готовясь к возможным наступательным действиям против Сирийской арабской армии (САА), направили большое количество бандгрупп, а также тяжелых вооружений на свои позиции в долине Аль-Габ на северо-востоке провинции Латакия, передает Masar Press Agency. Напомним, «Ан-Нусра» и аффилированные с ней исламистские формирования из состава террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» до сих пор сохраняют широкое военное присутствие на окраинах «Большого Идлиба». Между тем в этом районе в соответствии с договоренностями России и Турции была сформирована демилитаризованная зоны. В рамках этих соглашений боевики, напротив, должны были отвести все тяжелое оружие на несколько километров от линии фронта.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG) совершили еще ряд диверсий на севере провинции Алеппо в рамках операции «Гнев оливок», цель которой нанести максимально возможный урон подконтрольным Турции вооруженным группировкам. Курды успели совершить по меньшей мере четыре нападения за последнее время. Бандгруппы YPG атаковали опорные пункты боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в городах Африн, Раджу и Джандарис к северо-западу от административного центра региона, передавал подконтрольный курдским бойцам ресурс в Twitter (@DefenseUnits). Кроме того, в населенном пункте Бизаа недалеко от Аль-Баба на северо-востоке провинции радикалы YPG подорвали СВУ около одного из пунктов управления протурецких боевиков. Последние понесли потери как ранеными, так и убитыми. В общей сложности, по данным портала Kurdistan 24, с начала текущего месяца отряды YPG провели 10 атак в рамках операции «Гнев оливок», ликвидировав 29 и ранив еще 13 союзных Анкаре радикалов.

В городе Азаз к северу от Алеппо прошли митинги мирных жителей, сообщает Twitter-канал Radio AlKul. Гражданские лица выступали против незаконного присутствия вооруженных бандгрупп курдов на севере провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно данным военных источников иранского агентства Fars News, представители командования сирийской группировки ВС США и главари бандформирований «Исламского государства»1 провели встречу в городе Ас-Суса на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что американцы предложили террористам отвести отряды из «Хаджинского кармана» на территорию Ирака, но обязательно через Абу-Кемаль, удерживаемый правительственными силами САР. В обмен Соединенные Штаты пообещали оставить им часть тяжелого вооружения. Напомним, возглавляемая Вашингтоном западная коалиция и курируемые Пентагоном курдские Демократические силы Сирии (SDF)**** уже несколько месяцев пытаются захватить Хаджин и населенные пункты к югу от него, но по-прежнему безуспешно.

Провинция Ракка

Арабские вооруженные формирования ополченцев продолжают нападения на позиции курдских группировок в Ракке. По сведениям местного новостного Twitter-канала (@Raqqa_SL), ими был атакован патрульный автомобиль «Демократических сил» на окраине административного центра провинции. В результате несколько бойцов SDF были убиты или получили ранения. Позже курды ответили очередной серией рейдов в жилых кварталах с целью выявления лиц, причастных к нападениям на их объекты. Так, в поселении Ар-Рахьят к северу от Ракки был задержан ряд жителей арабской национальности, большинство из которых, однако, по словам местных источников, не имеет отношения к атакам на SDF.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) между тем опубликовал данные об общем количестве взрывов и нападений, устроенных против курдских бандгрупп в районах провинций Ракка и Хасака. В общей сложности радикалы провели 16 диверсий, убив 29 и ранив еще 30 бойцов SDF. Таким образом, оккупация «Демократических сил» на северо-востоке САР, как и предсказывали многие эксперты, действительно спровоцировала серьезную эскалацию курдско-арабского конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)