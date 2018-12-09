Сирия, 9 декабря. Военнослужащие ВС Турции задержали трех курдских радикалов на границе с Хасакой. Члены YPG взяли на себя ответственность за проведение вылазок в Африне. Госдеп США не признает факт химической атаки джихадистов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям боевиков в северной части Хамы; провели работы по ликвидации СВУ исламистов в Восточной Гуте; сорвали нападение радикалов на северо-западе Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): понесла потери в результате вылазок курдов в кантоне Африн.

«Исламское государство»1: предприняло попытку контрнаступления в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась одного из полевых командиров в результате нападения неизвестных на юге Идлиба.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: подозревается в организации взрыва городе Аль-Атариб на западе Алеппо.

Курды: лишились главы местного муниципалитета в провинции Дейр-эз-Зор; обвиняются в установке СВУ в населенном пункте Зиядия северо-восточнее Алеппо; возводили укрепления севере Ракки; возобновили принудительную мобилизацию в городе Сувейдан-Джазира на юго-востоке САР.

Международная коалиция: во время бомбардировок уничтожила здание больницы в городе Хаджин; направила очередной военный конвой курдам в Дейр-эз-Зор.

ВВС Израиля: провели разведывательные полеты в районе сирийско-ливанской границы.

ВС Турции: задержали трех членов YPG при попытке пробраться на территорию Турецкой Республики.

Провинция Дамаск

В первой половине дня поступали сообщения о начале разведывательных полетов ВВС Израиля у сирийско-ливанской границы. По данным новостного агентства Al Masdar News, целью вылетов израильской авиации стал сбор данных о местонахождении укреплений ливанского формирования «Хезболла». Напомним, в начале недели пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что вооруженные силы страны приступают к военной операции под названием «Северный щит», в рамках которой будут ликвидированы все укрепления союзной Сирийской арабской армии (САА) организации.

Между тем к северо-востоку от столицы прошел новый этап ликвидации СВУ и боеприпасов, изъятых военнослужащими САА из тайников джихадистов. Twitter-канал (SyriawatanNews) передавал, что инженерные части правительственных сил работали в районах Джобар и Кутайфа на территории Восточной Гуты. Напомним, оазис полностью перешел под контроль САА в апреле.

Позднее стало известно о взрыве, прогремевшем в поселении Аль-Джарба на северо-востоке от Дамаска. В результате инцидента погиб ребенок, еще двое детей были ранены, о чем сообщал информационный портал Syrian Press Center.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки Вашингтон наконец прокомментировал химатаку боевиков в Алеппо, проведенную 24 ноября. Представители Государственного департамента США не признали факт использования химического оружия исламистами. Более того, США возложили вину за произошедшее на правительственные войска, которые якобы применили слезоточивый газ. В свою очередь Минобороны РФ незамедлительно отреагировало на заявление Пентагона, сообщив о том, что оно призвано оказать давление на ОЗХО, а также отвлечь мировую общественность от преступлений коалиции США в Дейр-эз-Зоре. Напомним, российские эксперты, прибывшие в Алеппо после обстрела, подтвердили заражение местности отравляющими веществами.

Тем временем радикалы подпольных групп Отрядов народной самообороны (YPG) продолжили проводить налеты на оккупированных протурецкими силами территориях Алеппо. По данным интернет-портала, подконтрольного группировке, члены YPG несут ответственность за убийства трех солдат ВС Турции и двух исламистов «Сирийской свободной армии» (ССА), произошедшие за последние два дня. Кроме того, курды подозреваются в организации взрыва в населенном пункте Зиядия на севере региона. Известно, что жертвой инцидента стал один из мирных жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной часть Дейр-эз-Зора на протяжении всего дня не прекращались боестолкновения между террористами «Исламского государства» и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Как передавало агентство новостей Al Masdar News, отряды террористической группировки попытались организовать контрнаступление в Хаджине, однако преуспеть на данном направлении боевикам не удалось. Курдские СМИ заявляли о том, что не менее 60 процентов населенного пункта находится под их контролем. Тем не менее во время продолжившегося противостояния SDF лишились по меньшей мере двух бойцов, передавал военный источник в Twitter (QalaatAlMudiq). Кроме того, к вечеру джихадисты ИГ1 захватили ряд утраченных ранее позиций.

На восток региона прибыла очередная партия военной техники от Соединенных Штатов. Видеозапись доставленного вооружения была опубликована местными курдскими источниками. Напомним, США утверждают, что способствуют борьбе с ИГИЛ1, однако, по мнению многих военных экспертов, Вашингтон лишь продолжает наращивать боевую мощь, с целью укрепиться в занимаемых курдами районах. В «Хаджинском кармане» вновь прошли боевые вылеты коалиционной авиации. По данным сирийской телекомпании Al Ekhbariya, авиаудары западного альянса привели к уничтожению здания госпиталя. Кроме того, скончался один из мирных жителей, пострадавших в результате авиаударов коалиции двумя днями ранее.

На востоке провинции вновь обострились отношения между курдскими радикалами и мирными жителями. Как передавал Twitter-канал (MasarPressNet), «демократические силы» возобновили массовые аресты арабского населения в городе Сувейдан-Джазира. Предполагается, что задержанные будут направлены на службу в ряды SDF в рамках принудительной мобилизации. Между тем в населенном пункте Аль- Джарзи был убит глава муниципалитета, назначенный курдами. В организации расправы подозреваются члены местных племен, выступающих против антинародной политики SDF.

Провинция Идлиб

В Идлибе вновь произошло убийство одного из высокопоставленных членов исламистских бандгрупп. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, на юге провинции неизвестными был застрелен полевой командир террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Несмотря на то, что ни одно из вооруженных формирований не признало свою причастность к организации налета, местные активисты полагают, что боевик был убит исламистами протурецкого формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Кроме того, поддерживаемые Турцией боевики подозреваются в установке СВУ в подконтрольном «Ан-Нусре» городе Аль-Атариб на западе соседней провинции Алеппо. К счастью, бомбу удалось вовремя обезвредить. Напомним, на этой неделе вооруженные стычки между противоборствующими группировками вспыхнули с новой силой.

Провинция Хама

Очередной военный конвой Турции прибыл в район города Мурек на севере Хамы, передавал новостной портал Al Masdar News. Известно, что турецкие отряды перешли через погранпереход «Кафр-Лясин», находящийся в соседней провинции Идлиб. Напомним, наращивание Турцией боевой мощи в демилитаризованной зоне беспокоит сирийское правительство. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Астане глава сирийской делегации Башар Джаафари заявил о том, что Турция должна отвести войска на 20 километров от буферной зоны.

Между тем на северо-западе региона продолжились взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Противники обменивались ударами недалеко от населенных пунктов Аль-Хакура, Аз-Зияра и Ас-Сахр. Военный источник в сети Twitter (SyriawatanNews) передавал, что исламисты не преминули воспользоваться плохими погодными условиями и предприняли вылазку на позиции сил САР вблизи городов Керназ и Аль-Хаммамият. Однако правительственные подразделения сорвали атаку радикалов.

Провинция Хасака

Информационное агентство Masar Press Agency сообщало о том, что недалеко от сирийско-турецкой границы военнослужащими пограничных войск вооруженных сил Турции были задержаны три члена Отрядов народной самообороны (YPG), пытавшихся пробраться на территорию страны.

Во второй половине дня поступила информация о том, что несколько домов, конфискованных курдами у местных жителей в конце прошлого месяца, рухнули из-за строительства подземных тоннелей. Инцидент произошел в городе Рас Аль-Айн, расположенном у границы с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)