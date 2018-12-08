Сирия, 8 декабря. Из-за тоннелей, вырытых курдами на севере Хасаки, рухнули жилые дома. Силы SDF**** утратили несколько стратегических позиций в районе Хаджина. Исламисты закрыли две школы в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перестрелки с боевиками в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: отбило у курдов несколько стратегических позиций в Хаджине на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подозревается в проведении вылазок в провинции Ракка.

Курды: объединили силы с отрядами антиправительственной группировки «Джейш Ат-Тувар» в Дейр-эз-Зоре; подверглись нападению неизвестных в городе Сулук в северной части Ракки.

ВС Турции: задержали трех курдских радикалов при попытке проникнуть на территорию Турецкой Республики.

Провинция Дейр-эз-Зор

В «Хаджинском кармане» не прекращаются столкновения между курдскими вооруженными формированиями и отрядами «Исламского государства». Согласно информации военного источника в Twitter (VivaRevolt), террористы провели контратаку, в результате которой проамериканские «Демократические силы Сирии»**** (SDF) лишились нескольких стратегических позиций, захваченных в ходе предыдущих боев. Кроме того, сообщается, что ИГИЛ1 передислоцировало дополнительные подкрепления в район боевых действий в Хаджине.

Между тем, по данным агентства новостей Euphrates Post, к рядам SDF присоединились силы антиправительственного формирования «Джейш Ат-Тувар». Ожидается, что в скором времени объединенные силы радикалов возобновят наступление при поддержке международной коалиции. Напомним, группировка «Джейш Ат-Тувар» была сформирована в мае 2015 года и имеет тесные связи с Отрядами народной самообороны (YPG).

Провинция Идлиб

Агентство новостей Syrian Press Center сообщает о том, что радикалы исламистских бандформирований распорядились о закрытии двух средних школ, расположенных на оккупированных ими территориях. Одно из учебных заведений было предназначено для обучения девочек. Напомним, ранее также неоднократно поступали сообщения о закрытии школ в Идлибе. По большей части поводом для этого становился отказ руководства и преподавателей следовать программе обучения, навязанной джихадистами.

Провинция Ракка

Поступили данные о новых жертвах международной коалиции, обнаруженных в административном центре региона. Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что из-под обломков одного из зданий, уничтоженных во время авианалетов возглавляемого США западного альянса, были извлечены тела четырех человек. Напомним, в ходе битвы за Ракку жертвами бомбардировок ВВС США стали тысячи сирийских граждан.

Между тем тот же источник заявляет о возобновившихся налетах неизвестных боевиков на востоке провинции. Несколько случаев грабежей и краж было зафиксировано в населенном пункте Аль-Хос. Никаких данных о личностях преступников пока не поступало. Тем не менее местные активисты полагают, что вылазки предпринимают боевики подпольных групп «Исламского государства», действующие в занимаемых курдами районах. Кроме того, члены так называемых спящих ячеек ИГ1 подозреваются в нападении на патруль Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Сулук на севере региона.

Провинция Хама

Продолжается вооруженная конфронтация на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), правительственные войска ведут огонь по укрепрайонам исламистов на окраине деревни Вади Ад-Даурат, расположенной неподалеку от Аль-Латамины. Кроме того, по сведениям медиапортала Jisr TV, ответным обстрелам артиллерии САА подверглись укрепления радикалов вблизи населенных пунктов Джейсат и Ас-Сахр.

После неудавшейся попытки джихадистов пробраться в районы, занимаемые САА, к боевым вылетам в регионе приступили сирийские ВВС. Под авиаударами военных самолетов ВВС САР ранения получили как минимум три боевика, передает информационное агентство Syrian Press Center. Напомним, исламисты, базирующиеся в данном районе, относятся к радикальным бандформированиям, которые регулярно нарушают режим прекращения огня в демилитаризованной зоне.

Провинция Хасака

Стало известно, что несколько жилых домов городе Рас Аль-Айн на сирийско-турецкой границе рухнули из-за туннелей, вырытых курдскими радикалами. Напомним, разрушенные здания были конфискованы «Демократическими силами Сирии» (SDF) у мирных жителей в конце ноября под предлогом подготовки к наступлению вооруженных сил Турции. Отмечалось, что никакого альтернативного жилья сирийцам предоставлено не было.

Тем временем медиапортал Masar Press Agency заявил о том, что три радикала из Отрядов народной самообороны (YPG) были задержаны в Турции при попытке проникнуть на территорию страны. Напомним, деятельность курдов в Турции нередко приводила к трагическим последствиям, сопровождаемым жертвами среди мирного населения. Члены организации Рабочая партия Курдистана (РПК), признанной Анкарой террористической, несут ответственность за проведение нескольких терактов в республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)