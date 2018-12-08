«Люблю Францию»: Трамп рассказал, против чего на самом деле протестуют французы

Вашингтон, 8 декабря. Президент США Дональд Трамп уверен, что беспорядки в Париже связаны в первую очередь с недовольством французов Парижским соглашением по климату. Именно оно, уверен американский лидер, спровоцировало рост цен на топливо, которое вынудило граждан выйти на улицы.

«Парижское соглашение не лучшим образом работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном странам третьего мира. Они скандируют «Нам нужен Трамп!». Люблю Францию», — пишет президент в Twitter.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018

В субботу по всей Франции началась четвертая манифестация «желтых жилетов». Акция протеста вылилась в массовые беспорядки в Париже. Протестующие жгут машины и забрасывают камнями стражей правопорядка. Полиция в свою очередь применяет слезоточивый газ. Согласно последним данным, как минимум 55 человек пострадали во время столкновений. Еще 737 человек были задержаны. За развитием событий следит спецкор ФАН Владимир Тулин.

Акции протеста проходят с середины ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу протестные акции сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, а также погромами и поджогами автомобилей в Париже. За этот день было задержано более 400 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 представителя правоохранительных органов.