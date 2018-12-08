Поляки освистали радикалов, пытавшихся сорвать концерт ансамбля Александрова

Варшава, 8 декабря. Двое радикалов пытались сорвать выступление Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в Польше, однако их освистали зрители, пришедшие на концерт. Об этом в субботу заявил главный администратор ансамбля Виктор Кадинов.

По его словам, во время выступления на сцену выскочили «два поддонка с занавесками», которые попытались что-то показать. Зрители, пришедшие послушать российских артистов, отреагировали на выходку хулиганов гневным свистом, после чего зал начал аплодировать ансамблю. Вскоре нарушителей порядка увела полиция, а российский военный хор продолжил концерт.

Ранее сообщалось, что ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в декабре устроит гастроли в Польше в честь 90-летия коллектива. Певцы выступят в семи городах Польши и исполнят самые известные российские песни — «Священная война», «Смуглянка», «Калинка», «Очи черные» и «Ямщик, не гони лошадей».