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Греко-российские отношения имеют давнюю традицию — Ципрас

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Греко-российские отношения имеют давнюю традицию — Ципрас

Москва, 8 декабря. Дружеские отношения между Россией и Грецией обусловлены не только экономическими и политическими интересами, но исторически сложившимися связями. Об этом в субботу заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в своей статье «Греция-Россия​​​. На пути диалога и сотрудничества», написанной по итогам визита в Москву.

«Греко-российские отношения имеют давнюю традицию. В этом году исполнилось 190 лет дипломатических отношений, которые оставались крепкими, потому что они основывались на исторических, духовных и культурных вековых связях между нашими народами», — говорится в статье.

Ципрас отметил, что Греция благодарна России за инвестиции, закупки греческих товаров, несмотря на санкционный режим, сотрудничество в области энергетики и помощь в урегулировании кипрского вопроса.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин встретился в Москве с Ципрасом. По итогам встречи российский лидер заявил, что Москва желает как можно скорее помочь Афинам, которые переживает непростой этап своей истории.

Автор: Антон Соколов
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