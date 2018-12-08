ФАН публикует видео протестов в Ницце

Ницца, 8 декабря. Жители Ниццы провели многотысячную демонстрацию, протестуя против повышения цен на бензин.

На кадрах видео, которое прислали в редакцию Федерального агентства новостей, можно заметить, что французы проводят мирное шествие под звуки барабанов. Многие из них несут плакаты с лозунгами, при этом некоторые участники шествия одеты в желтые жилетки, ставшие символами протестов, охвативших страну с ноября. В отличие от демонстрантов в Париже, жители Ниццы не устраивают стычки с полицией и вообще не нарушают общественный порядок.

Тем временем в столице французской республики демонстранты жгут машины и забрасывают камнями стражей правопорядка. Полиция в свою очередь применяет слезоточивый газ. Согласно последним данным, как минимум 30 человек пострадали во время столкновений. За развитием событий следит спецкор ФАН Владимир Тулин.

В субботу по всей Франции началась четвертая манифестация «желтых жилетов». Как сообщил накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов мобилизованы во Франции, в том числе, 8 тысяч — в Париже.

Акции протеста проходят с середины ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу протестные акции сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, а также погромами и поджогами автомобилей в Париже. За этот день было задержано более 400 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 представителя правоохранительных органов.