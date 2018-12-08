Украинцы массово нарушают правила безвиза с Евросоюзом — СМИ

Киев, 8 декабря. У Европейского союза могут возникнуть претензии к Киеву по итогам первого года безвизового режима, поскольку украинские граждане массово нарушают правила безвиза. Об этом свидетельствуют данные Европейского агентства по пограничной и береговой охране (Frontex).

Согласно статистическим данным, представленным агентством, в прошлом году украинским гражданам отказывали во въезде на 34% больше, чем в 2016 году. Наибольшее количество отказов украинцы получили на границе с Польшей.

В текущем году ситуация стала еще более критической, поскольку, по данным погранслужбы польского государства, в течение первых девяти месяцев украинским гражданам отказывали во въезде в страну на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо этого, по данным Frontex, украинцев, незаконно находившихся на территории стран-членов Европейского союза в 2017 году насчитывалось на 12% больше, чем в 2016 году.

«Несмотря на относительно небольшое количество неурегулированных мигрантов, тенденция к их росту настораживает», — передает «Зеркало недели».

Как сообщает издание, данные, касающиеся первой половины 2018 года, пока не появились в публичном доступе, однако в дипломатических кругах упоминают о том, что украинцев, превысивших срок пребывания в странах Евросоюза, стало больше. Этот факт массового нарушения безвиза гражданами Украины беспокоит власти отдельных европейских стран, пишет издание.

«А потому Еврокомиссия, скорее всего, уделит внимание этому вопросу и будет побуждать украинскую власть усилить превентивные меры», – говорится в материале.

Напомним, безвизовый режим Украины с Европейским союзом ввели в июне 2017 года. Украинский президент Петр Порошенко заявил ранее, что с начала его действия более миллиона украинских граждан использовали данную возможность во время своих поездок.

Евросоюз допускает нахождение украинцев в государствах в туристических, предпринимательских и семейных целях в течение 90 дней при предъявлении биометрического паспорта.