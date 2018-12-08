«Он просидел возле меня до самого приземления»: крымчанка рассказала, как ее спас Розенбаум

Москва, 8 декабря. Жительница Крыма Ольга Богданова рассказала подробности своего полета из Саратова в Симферополь, который мог бы стать для нее последним, если бы не помощь известного российского певца Александра Розенбаума.

Девушка отметила, что ее путешествие на родину не задалось с самого начала. Во время пересадки в Москве их с подругой не пустили на самолет, поскольку они явились за две минуты до окончания посадки. В итоге обеим пришлось покупать новые билеты.

Вся эта ситуация негативно сказалась на состоянии Богдановой, у который был порок сердца. Уже через 40 минут ей стало плохо — подскочило давление, разболелась голова, появились приступы тошноты. Штатного врача на борту самолета не оказалась, поэтому стюардессе пришлось попросить помощи у пассажиров.

На счастье Богдановой тем же рейсом в Крым летел Розенбаум, который получил специализацию врача –терапевта по специальностям анестезиолог и реаниматор, когда учился в Первом медицинском институте в Ленинграде. Он оказал девушке первую помощь и на протяжении всего полета следил за ее состоянием.

«Он просидел возле меня до самого приземления в Симферополе. Сначала долго стоял на колене возле меня, прикладывал лед к шее и голове, измерял пульс и давление, подбадривал меня, потом парень уступил ему свое место с краю», — вспоминает Богданова.

По ее словам, певец рассказывал ей истории из жизни и говорил про музыку, чтобы приободрить и отвлечь ее, пишет KP.ru.