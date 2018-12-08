Генпрокурор Украины заявил о завершении экспертизы по расстрелу участников Евромайдана

Киев, 8 декабря. Украинские специалисты завершили экспертизу по делу о расстреле участников Евромайдана в 2014 году. Об этом в субботу заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Мы завершили экспертизу по делам лиц, которые отдавали, по версии следствия, приказы расстрелять мирный Майдан. Экспертиза длилась долго, но ее выводы поддерживают фактаж, который очень сложно собран нашими следователями», — заявил он.

По словам генпрокурора, правоохранительные органы планируют завершить следственные действия в начале 2019 года. Тогда же общественности будут представлены все доказательства, сообщают украинские СМИ.

Отметим, что главными фигурантами громкого дела являются бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко и бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк.

Напомним, что 20 февраля 2014 года неизвестные снайперы открыли стрельбу на поражение по участникам так называемого Евромайдана, в результате чего погибли 53 человека, включая 49 протестующих и 4 сотрудников правоохранительных органов. Украинские власти возлагают ответственность на экс-президента Виктора Януковича, а он в свою очередь обвиняет лидеров Евромайдана, которым нужна была «сакральная жертва».