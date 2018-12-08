Очередной пиар и глупость: в Госдуме оценили призыв Порошенко закрыть порты Европы и США для судов РФ

Москва, 8 декабря. Призыв президента Украины Петра Порошенко закрыть европейские и американские порты для российских судов является очередным пиаром и глупостью, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В эфире телеканала Fox News украинский президент обвинил Россию в том, что она якобы «блокирует свободу судоходства» в Керченском проливе, что создает «значительные экономические последствия». В качестве ответной меры глава украинского государства предложил закрыть европейские и американские порты для российских судов.

Чепа, комментируя заявление украинского президента, подчеркнул, что никакого запрета на проход судов через Керченский пролив не было.

«Все суда, включая военные, под разными флагами туда заходят в соответствии с международными правилами и требованиями… Этот призыв — очередной пиар и глупость», — цитирует его RT.

По мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам, маловероятно, что глава Украины получит одобрение по данному предложению со стороны западных стран.

«Никто это поддерживать не будет. Да, есть определенные манипуляторы, которые руководят Порошенко. Но именно эта инициатива, думаю, лично от него исходит, потому что это полная глупость», — оценил парламентарий.

Напомним, отношения Москвы и Киева осложнились после инцидента, который произошел 25 ноября вблизи берегов Крыма. Три корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца из-за нарушения госграницы РФ. На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней.

Кроме того, украинская сторона ограничила въезд в страну российских граждан и заявила, что Москва якобы стремится закрыть порты Мариуполь и Бердянск. В Крыму заявления опровергли, сообщив, что морские службы работают по фактической погоде.