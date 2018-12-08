Сирия, туннели «Хезболлы» и Нетаньяху: угрожает ли Дамаску «Северный щит»

Представители командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о первом инциденте с начала проведения операции «Северный щит» на севере еврейского государства у границы с Ливаном. Как передает портал NEWS.ru, израильские военные заметили троих арабских бойцов, предположительно из состава «Хезболлы», на своих территориях. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Утверждается, что неизвестные, воспользовавшись плохой видимостью ввиду погодных условий, пытались приблизиться к строительной технике, задействованной в операции ЦАХАЛ. Военнослужащие открыли огонь, но предполагаемым членам «Хезболлы» все же удалось скрыться.

Напомним, в рамках «Северного щита» Тель-Авив рассчитывает ликвидировать все подземные туннели, проложенные бойцами ливанской организации на территорию еврейского государства. По словам израильских военных, в ходе операции, стартовавшей 4-го декабря, уже были обнаружены несколько переходов, тянущихся из Ливана.

По мнению редакции сирийской оппозиционной газеты Al Thawra, туннели отрядов «Хезболлы» в действительности находятся прежде всего в мозгу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Необходимо отметить, что тема проиранских сил вблизи его границ в последнее время и правда все острее волнует Израиль.

В свою очередь, Сирия, опасаясь, что «Северный щит» может выйти за пределы границ еврейского государства, привела в боеготовность свои юго-западные армейские части, базирующиеся в районе ливанских и израильских границ, передавал портал MIGnews. Ранее представители Сирийской арабской армии (САА) также сообщали об активизации пролетов ВВС ЦАХАЛ на этом направлении. Стоит ли всерьез опасаться очередного вторжения? И может ли новая операция Израиля негативно повлиять на ситуацию в САР?

Как подчеркнул политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью ФАН, «Северный щит» — лишь очередной этап непрекращающейся уже несколько десятилетий борьбы, которая развивается параллельно и которая лишь косвенно связана с сирийским конфликтом. В рамках этой операции Тель-Авив вряд ли возобновит агрессию против Дамаска, но это не значит, что Сирии стоит перестать опасаться Израиля.

«Новости в том, что одни роют, а другие их ловят и пытаются эти туннели каким-то образом ликвидировать, нет. Единственное, что каждый раз израильтяне применяют новые методы, чтобы бороться с этим: то зарывают, то заливают цементом, то вбивают подземные ограждения. Но в остальном ничего удивительного — это существует уже как факт жизни региона. Говорить о том, что это может стать поводом к переходу Тель-Авива в новую более напряженную стадию взаимоотношений с Дамаском тоже, наверно, не приходится. Борьба с этими поземными переходами началась еще задолго до начала конфликта в САР, и она не закончится и после проведения этой очередной операции ЦАХАЛ», — уверен Дмитрий Солонников.

Несомненно, Израиль может перейти к активным и далеко не только поисковым действиям в рамках «Северного щита», но вряд ли это как-то серьезно заденет Сирию. Кроме того, на данный момент взаимоотношения с соседней арабской республикой находятся в неком замороженном состоянии. Долгое время Тель-Авив практически свободно наносил авиаудары по объектам проиранских сил на территории САР, но сейчас в регионе действуют другие военные условия, и это перестало быть возможным.