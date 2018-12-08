Названа победительница конкурса «Мисс мира 2018»

Санья (Китай), 8 декабря. Мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон стала победительницей конкурса красоты «Мисс мира 2018». 26-летняя девушка обошла в финале представительницу Таиланда Николин Пичапа Лимснукан, которая заняла второе место.

Корону «Мисс мира» Ванессе вручила прошлогодняя победительница конкурса — Мануши Чхиллар, представлявшая Индию.

Конкурс состоял из нескольких этапов, во время которых участницы должны были танцевать в национальных костюмах, дефилировать в вечерних платьях и демонстрировать свои таланты.

«Я просто не могу поверить в это. Вся Мексика и мои друзья поддерживали меня. Они заслуживают лучшего, и я надеюсь, что они мной гордились. И я делаю все, что могу за то время, что у меня есть в этом году. Я так счастлива!» — отметила победительница конкурса.

Отметим, что Ванесса Понсе де Леон стала первой мексиканкой, удостоившейся короны «Мисс мира». Девушка родилась и выросла в мексиканском городе Гуанахуато. Свою карьеру модели королева красоты начала с участия в шоу Next Top Model в 2014 году, в котором она одержала победу.