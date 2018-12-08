В Берлине выбрали нового генсека ХДС

Берлин, 8 декабря. Глава Junge Union, молодежного крыла германского Христианско-демократического союза (ХДС), 33-летний Пауль Цимиак стал преемником Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту генерального секретаря партии.

Кандидатуру Цимиака поддержали 62% делегатов съезда консерваторов, который прошел в Гамбурге. Трансляцию съезда вели центральные телеканалы ФРГ.

На должность генерального секретаря его выдвинули после того, как Крамп-Карренбауэр выбрали председателем ХДС. Это место стало вакантным после решения канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от должности. Об этом она объявила в ходе заседания правления консерваторов на фоне провального результата ХДС на региональных выборах в Гессене.

«Благодарю вас за этот честный результат. Он станет мотивацией для напряженной работы», — сказал Цимиак на съезде.

Напомним, канцлер ФРГ занимала пост председателя ХДС последние 18 лет. Однопартийцы подарили уходящей с поста Меркель памятный презент – дирижерскую палочку, которой дирижировал Кент Нагано во время специального концерта на саммите G20, прошедшем в Гамбурге летом 2017 года. Мероприятие состоялось в филармонии на Эльбе.