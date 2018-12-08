Без России не смогли бы: политолог рассказала о роли конкурса «Мисс ЦАР» для Африки

Москва, 8 декабря. Власти Центральноафриканской республики не провели бы конкурс красоты «Мисс ЦАР 2018», если бы не заручились российской поддержкой. Об этом в субботу сообщила политолог из МГУ Наталия Пискунова.

«Безусловно, такой проект не мог бы состояться без помощи России в повышении безопасности в ЦАР, как и многие другие социально значимые проекты», — отметила она.

Конкурс, в котором приняли участие 16 африканских красавиц, стартовал в Банги в эти выходные. По словам политолога, это мероприятие играет важную роль, поскольку знаменует собой возвращение страны к мирной жизни.

Пискунова напомнила, что ситуация в ЦАР была катастрофической. Люди умирали от голода и болезней. Теперь же Россия поставляет в страну продукты, медикаменты и направляет в республику врачей, что позволило вывести ЦАР из гуманитарного кризиса, передает Nation News.