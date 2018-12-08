Аксенов рассказал об отсутствии проблем с безопасностью в Крыму

Москва, 8 декабря. Проблем с обеспечением безопасности в Крыму нет, силовые структуры республики обеспечивают защищенность жителей полуострова, все работает в штатном режиме. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на съезде партии «Единая Россия».

По его словам, все силовые структуры республики работают на обеспечение безопасности граждан, проблем в данном вопросе нет.

«Все работает в штатном режиме, угрозы для нас нет, в военном отношении нам Украина опасности не представляет. Все на полуострове чувствуют себя хорошо, общественный порядок соблюдается, крымчане знают, что они в безопасности», — цитирует его ТАСС.

Закон о введении военного положения в десяти областях Украины вступил в силу 29 ноября. Согласно документу, он продлится в течение 30 дней.

Решение о введении режима было принято после провокации кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) в Керченском проливе, которые незаконно вторглись в территориальные воды России и были задержаны. Все 24 украинских моряка арестованы, по решению суда, на два месяца из-за нарушения госграницы РФ.

Киев расценил законные действия российских пограничников как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявил о необходимости ввода особого правового режима в государстве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Москве по итогам заседания ОБСЕ, подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на Украине, чтобы усилить свои позиции перед выборами, запланированными на весну 2019 года.