Из-за протестов в Париж ввели бронетехнику | 8 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Из-за протестов в Париж ввели бронетехнику
В Париж, на улицах которого развернулась акция протеста «желтых жилетов», ввели бронетехнику. Для обеспечения порядка мобилизовали около 8000 полицейских. Они уже блокировали центральные районы города, в том числе улицы, прилегающие к Елисейскому дворцу. Как передает находящийся на месте событий корреспондент Федерального агентства новостей, манифестанты строят баррикады из строительного мусора и ограждений и разжигают костры. По последним данным, в Париже задержано уже около 540 участников акций протеста. Есть среди демонстрантов и пострадавшие.
Максим Орешкин сообщил, какой будет инфляция в России в 2018 году
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на съезде партии «Единая Россия» сообщил, что, согласно прогнозу, по итогам 2018 года инфляция в России составит 3,9-4%. Напомним, раньше специалисты прогнозировали 3,4%. По словам министра, ускорению роста потребительских цен способствовало повышение стоимости плодоовощной продукции. В октябре Орешкин предупреждал, что в первом квартале следующего года инфляция в России может достичь своего пикового значения. Отметим, съезд партии посетил Президент РФ Владимир Путин.
Порошенко на следующей неделе ратифицирует разрыв договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе намерен подписать закон, прекращающий действие Договора о дружбе с Россией. В Twitter политик заявил: «Есть определенный символизм в прекращении действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон подпишу в понедельник. Но это, равно как и выход из СНГ, далеко не самая сильная иллюстрация к лозунгу «Прочь от Москвы! – Даешь Европу». Напомним, 6 декабря Верховная рада приняла закон о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.
В Сирии восстанавливают канализационные системы возле мостов
По указу сирийского правительства начались работы по очистке канализационных систем возле мостов, которые были разрушены во время оккупации террористической организацией. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, находящийся в республике, работы проходят на фоне возвращения тысяч людей на родную землю. Сирийские власти изо всех сил пытаются снизить риск наводнений в сельскохозяйственных угодьях, чтобы фермеры смогли вернуться к производству и продаже хлопка и пшеницы.