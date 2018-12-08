Из-за протестов в Париж ввели бронетехнику | 8 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Из-за протестов в Париж ввели бронетехнику В Париж, на улицах которого развернулась акция протеста «желтых жилетов», ввели бронетехнику. Для обеспечения порядка мобилизовали около 8000 полицейских. Они уже блокировали центральные районы города, в том числе улицы, прилегающие к Елисейскому дворцу. Как передает находящийся на месте событий корреспондент Федерального агентства новостей, манифестанты строят баррикады из строительного мусора и ограждений и разжигают костры. По последним данным, в Париже задержано уже около 540 участников акций протеста. Есть среди демонстрантов и пострадавшие.

Максим Орешкин сообщил, какой будет инфляция в России в 2018 году Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на съезде партии «Единая Россия» сообщил, что, согласно прогнозу, по итогам 2018 года инфляция в России составит 3,9-4%. Напомним, раньше специалисты прогнозировали 3,4%. По словам министра, ускорению роста потребительских цен способствовало повышение стоимости плодоовощной продукции. В октябре Орешкин предупреждал, что в первом квартале следующего года инфляция в России может достичь своего пикового значения. Отметим, съезд партии посетил Президент РФ Владимир Путин.

Порошенко на следующей неделе ратифицирует разрыв договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе намерен подписать закон, прекращающий действие Договора о дружбе с Россией. В Twitter политик заявил: «Есть определенный символизм в прекращении действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон подпишу в понедельник. Но это, равно как и выход из СНГ, далеко не самая сильная иллюстрация к лозунгу «Прочь от Москвы! – Даешь Европу». Напомним, 6 декабря Верховная рада приняла закон о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.