Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия и Россия создадут судоходную компанию уже в 2019 году — Аксенов

355
0 Оставить комментарий

Сирия и Россия создадут судоходную компанию уже в 2019 году — Аксенов

Москва, 8 декабря. Совместная судоходная компания, в которой примут участие представители российского Крыма и Сирии, будет создана, вероятно, уже в 2019 году. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на съезде партии «Единая Россия».

«Уже процесс идет, в этом году», — передает его ответ ТАСС.

Крымская делегация в октябре посетила Сирию, в рамках визита стороны подписали документ об экономическом сотрудничестве, а также утвердили планы по взаимодействию. Речь в том числе шла об организации прямого авиасообщения между Симферополем и Дамаском.

Говоря о планах по созданию крымско-сирийской судоходной компании, глава Крыма отмечал, что порты республики готовы к реализации проекта. По его словам, порты приспособлены для такого сообщения.

Напомним, в апреле текущего года Аксенов сообщал, что республика намерена активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с Сирией. 

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.