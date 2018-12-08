Москва, 8 декабря. Совместная судоходная компания, в которой примут участие представители российского Крыма и Сирии, будет создана, вероятно, уже в 2019 году. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на съезде партии «Единая Россия».

«Уже процесс идет, в этом году», — передает его ответ ТАСС.

Крымская делегация в октябре посетила Сирию, в рамках визита стороны подписали документ об экономическом сотрудничестве, а также утвердили планы по взаимодействию. Речь в том числе шла об организации прямого авиасообщения между Симферополем и Дамаском.

Говоря о планах по созданию крымско-сирийской судоходной компании, глава Крыма отмечал, что порты республики готовы к реализации проекта. По его словам, порты приспособлены для такого сообщения.

Напомним, в апреле текущего года Аксенов сообщал, что республика намерена активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с Сирией.