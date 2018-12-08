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Протесты во Франции: что известно к этому часу, причины и последствия

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Протесты во Франции: что известно к этому часу, причины и последствия

Массовые акции протестов во Франции начались 17 ноября и продолжаются до сих пор. В субботу, 8 декабря, полиция задержала около 700 «желтых жилетов» — участников манифестации, выступающих за отставку действующего президента Франции Эммануэля Макрона. О событиях в Париже сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин.

8 тысяч полицейских против 31 тысячи протестующих

Накануне, 7 декабря, корреспондент Федерального агентства новостей отправился в Париж, чтобы вести репортаж из эпицентра событий. В это время основные французские телеканалы агитировали зрителей не выходить на акции протеста в субботу. По ТВ показывали кадры, как 148 задержанных участника манифестации стоят во дворе парижского полицейского участка на коленях и с руками за головой, и предупреждают, что завтра на улицах французских городов будут следить за порядком 89 тысяч правоохранителей, которым разрешено «действовать жестоко».

Тем не менее 8 декабря «желтые жилеты» снова вышли протестовать. По данным министерства внутренних дел Франции, число участников манифестаций по всей стране составляет около 31 тысячи человек (на прошлой неделе их было 36 тысяч).

Протесты во Франции: что известно к этому часу, причины и последствия

В Париже на Елисейских полях протестует около 8 тысяч французов. Как передает корреспондент ФАН, основные события происходят на Елисейских полях. Там насчитывается около 5 тысяч протестантов, а за порядком следят 1,6 тысячи полицейских. Всего же в городе работают 8 тысяч правоохранителей.

«Желтые жилеты» также строят баррикады возле главного здания Оперы и на бульваре Бон Нувель. В толпе по словам корреспондента ФАН замечены флаги Каталонии, многие демонстранты говорят по-испански. Все вместе эти демонстранты проклинали ЕС, Макрона и правительство Испании. Звучали призывы к независимости Каталонии. 

Протесты во Франции: что известно к этому часу, причины и последствия

Среди демонстрантов многие активисты высказывали симпатии ДНР и ЛНР. Они рассказали об этом корреспонденту ФАН, когда узнали, что он русский. Кроме того, в толпе корреспондент заметил граждан Украины. По их словам, в Париже они «помогают братьям-французам устраивать Майдан».

Протесты во Франции: что известно к этому часу, причины и последствия

Самое большое число задержанных «желтых жилетов»

К пяти часам вечера МВД Франции сообщило, что число задержанных «желтых жилетов» составило 700 человек, из которых 575 — это участники протестов в Париже. До этого максимальное число арестованных демонстрантов было 21 ноября. Тогда в полицейские участки страны были доставлены 650 «желтых жилетов».

Как передает корреспондент ФАН, полиция активно применяет против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули, есть раненые.

Протесты во Франции: что известно к этому часу, причины и последствия

В центре столицы образовался транспортный коллапс, закрыто метро и магазины. Кое-где протестующие ведут себя довольно агрессивно — крушат заграждения, бьют витрины, поджигают машины. Но и ответ со стороны полицейских они получают не менее агрессивный, активно используют дубинки.

Как все начиналось

Известно, что движение «желтых жилетов» было организовано с помощью социальных сетей и благодаря интернету очень быстро набирает обороты. Оно получило такое название потому, что протестующие против Макрона надевают на акции желтые светоотражающие жилеты.

Выраженного лидера у этого протеста нет, но движение за отставку французского президента поддержало несколько ведущих политических партий и движений страны, в том числе Марин Ле Пен, которая была главным конкурентом Макрона на выборах 2017 года.

Протесты во Франции: что известно к этому часу, причины и последствия

Начался протест с петиции за снижение цен на топливо, вскоре к этому требованию добавляются призывы сделать бесплатными проезд по автомагистралям и парковки, отказаться от повышения налогов и прочие. Власти Франции согласились пока на введение моратория на повышение налогов на топливо на полгода.

В первый день манифестации, 17 ноября, по данным МВД Франции, в акциях приняли участие более 287 тысяч человек по всей стране, один человек погиб, 409 ранено, 117 арестовано.

Больше всего «желтых жилетов» насчитывается, конечно, в Париже. Полицейские в столице установили многочисленные контрольно-пропускные пункты, применяют против протестующих слезоточивый газ, водяные пушки и звуковые гранаты.

Макрон может повторить судьбу Януковича

Как заметил в комментарии ФАН эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, президент Франции Эммануэль Макрон из-за каких-то несистемных людей рискует повторить судьбу Виктора Януковича.

«Год назад, когда Макрон победил на выборах президента, я говорил, что этот человек не годится для того, чтобы руководить крупнейшей европейской страной. Нельзя политические технологии выдавать за политику и приводить таких людей к власти во Франции. Естественно, что Макрон не справился и не мог справиться, потому что у него нет социальной опоры, которая могла бы его поддержать», — считает Владимир Брутер.

Протесты во Франции: что известно к этому часу, причины и последствия

По мнению политолога, протесты во Франции показывают, что там нет никакой демократии, потому что в демократической стране полиция не задерживала бы 700 человек и не ставила бы людей на колени.

«Украинский майдан в этом плане был демократичным. Попробовал бы Янукович задержать 700 человек — его бы к пожизненному сроку приговорили. Но французская власть должна озаботиться судьбой предыдущего президента Украины. Макрон и французский премьер Эдуар Филипп рискуют повторить судьбу Януковича», — добавил Владимир Брутер.

Автор: Марина Степанова
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