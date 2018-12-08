Протесты во Франции: что известно к этому часу, причины и последствия

Массовые акции протестов во Франции начались 17 ноября и продолжаются до сих пор. В субботу, 8 декабря, полиция задержала около 700 «желтых жилетов» — участников манифестации, выступающих за отставку действующего президента Франции Эммануэля Макрона. О событиях в Париже сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин.

8 тысяч полицейских против 31 тысячи протестующих

Накануне, 7 декабря, корреспондент Федерального агентства новостей отправился в Париж, чтобы вести репортаж из эпицентра событий. В это время основные французские телеканалы агитировали зрителей не выходить на акции протеста в субботу. По ТВ показывали кадры, как 148 задержанных участника манифестации стоят во дворе парижского полицейского участка на коленях и с руками за головой, и предупреждают, что завтра на улицах французских городов будут следить за порядком 89 тысяч правоохранителей, которым разрешено «действовать жестоко».

Тем не менее 8 декабря «желтые жилеты» снова вышли протестовать. По данным министерства внутренних дел Франции, число участников манифестаций по всей стране составляет около 31 тысячи человек (на прошлой неделе их было 36 тысяч).

В Париже на Елисейских полях протестует около 8 тысяч французов. Как передает корреспондент ФАН, основные события происходят на Елисейских полях. Там насчитывается около 5 тысяч протестантов, а за порядком следят 1,6 тысячи полицейских. Всего же в городе работают 8 тысяч правоохранителей.

«Желтые жилеты» также строят баррикады возле главного здания Оперы и на бульваре Бон Нувель. В толпе по словам корреспондента ФАН замечены флаги Каталонии, многие демонстранты говорят по-испански. Все вместе эти демонстранты проклинали ЕС, Макрона и правительство Испании. Звучали призывы к независимости Каталонии.

Среди демонстрантов многие активисты высказывали симпатии ДНР и ЛНР. Они рассказали об этом корреспонденту ФАН, когда узнали, что он русский. Кроме того, в толпе корреспондент заметил граждан Украины. По их словам, в Париже они «помогают братьям-французам устраивать Майдан».

Самое большое число задержанных «желтых жилетов»

К пяти часам вечера МВД Франции сообщило, что число задержанных «желтых жилетов» составило 700 человек, из которых 575 — это участники протестов в Париже. До этого максимальное число арестованных демонстрантов было 21 ноября. Тогда в полицейские участки страны были доставлены 650 «желтых жилетов».

Как передает корреспондент ФАН, полиция активно применяет против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули, есть раненые.

В центре столицы образовался транспортный коллапс, закрыто метро и магазины. Кое-где протестующие ведут себя довольно агрессивно — крушат заграждения, бьют витрины, поджигают машины. Но и ответ со стороны полицейских они получают не менее агрессивный, активно используют дубинки.

Как все начиналось

Известно, что движение «желтых жилетов» было организовано с помощью социальных сетей и благодаря интернету очень быстро набирает обороты. Оно получило такое название потому, что протестующие против Макрона надевают на акции желтые светоотражающие жилеты.

Выраженного лидера у этого протеста нет, но движение за отставку французского президента поддержало несколько ведущих политических партий и движений страны, в том числе Марин Ле Пен, которая была главным конкурентом Макрона на выборах 2017 года.

Начался протест с петиции за снижение цен на топливо, вскоре к этому требованию добавляются призывы сделать бесплатными проезд по автомагистралям и парковки, отказаться от повышения налогов и прочие. Власти Франции согласились пока на введение моратория на повышение налогов на топливо на полгода.

В первый день манифестации, 17 ноября, по данным МВД Франции, в акциях приняли участие более 287 тысяч человек по всей стране, один человек погиб, 409 ранено, 117 арестовано.

Больше всего «желтых жилетов» насчитывается, конечно, в Париже. Полицейские в столице установили многочисленные контрольно-пропускные пункты, применяют против протестующих слезоточивый газ, водяные пушки и звуковые гранаты.

Макрон может повторить судьбу Януковича

Как заметил в комментарии ФАН эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, президент Франции Эммануэль Макрон из-за каких-то несистемных людей рискует повторить судьбу Виктора Януковича.

«Год назад, когда Макрон победил на выборах президента, я говорил, что этот человек не годится для того, чтобы руководить крупнейшей европейской страной. Нельзя политические технологии выдавать за политику и приводить таких людей к власти во Франции. Естественно, что Макрон не справился и не мог справиться, потому что у него нет социальной опоры, которая могла бы его поддержать», — считает Владимир Брутер.

По мнению политолога, протесты во Франции показывают, что там нет никакой демократии, потому что в демократической стране полиция не задерживала бы 700 человек и не ставила бы людей на колени.