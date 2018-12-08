Путин поздравил с Новым годом девочку Веронику, которой устроил экскурсию на «Мосфильм»

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, которой ранее организовал экскурсию на студию «Мосфильм».

Глава государства справился о здоровье девочки, а после поздравил свою собеседницу с Новым годом и передал привет членам ее семьи.

«Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья. Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом», — отметил Путин.

Напомним, что ранее российский президент принял участие в проекте «Мечтай со мной», который волонтеры организовали для детей с тяжелыми онкозаболеваниями. Согласно правилам участник проекта должен взять конверт с письмом, в котором больной ребенок загадал желание, и исполнить его. Путин взял сразу пять конвертов. В одном из них было письмо Вероники, которая призналась, что всегда мечтала посмотреть на то, как устроена киностудия.