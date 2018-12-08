Главные новости 8 декабря

Украинский президент Петр Порошенко сфотографировался со строем десантников ВСУ, при этом на форме одного из них видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова». Порошенко похвастался фото с солдатом, носящим эмблему дивизии СС.

Во Франции в субботу проходят акции «желтых жилетов». Корреспондент Федерального агентства новостей ведет репортаж с места событий. https://riafan.ru/1129457-massovye-protesty-vo-francii-reportazh-fan-s-mesta-sobytii-live.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук раскритиковал советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова за то, что в эфире украинского телеканала тот говорил на русском языке. Советник Порошенко «подставил» его разговором на русском в телеэфире.

Шесть человек стали жертвами смертельной давки в ночном клубе в итальянской провинции Анкона. Еще 120 пострадали. Трагедия произошла в ночь на пятницу во время выступления рэпера Sfera Ebbasta. Смертельная давка на рэп-концерте в Италии: появилось видео.

Обозреватель газеты Epoch Times Тревор Лоудон рассказал о новой дружбе Кубы с Россией, назвав происходящее «тревожным сигналом для американцев». «Тревожный сигнал для американцев»: Epoch Times рассказала о новой дружбе Кубы с Россией.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу заявил, что инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе является объявлением войны. «Господин Путин, это война, это не шутки»: Порошенко призвал США и Европу закрыть порты для кораблей РФ.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал публикацию Петра Порошенко с фотографией с украинскими десантниками, один из которых имеет на форме шеврон танковой дивизии СС «Мертвая голова». Это прокомментировал . Не нравится — уезжай: украинский политик отреагировал на фото Порошенко с бойцом ВСУ с шевронами СС.

В Федеральной службе безопасности России сообщили, что речи о блокаде украинских кораблей в Азовском море не идет. Речи о блокаде украинских кораблей в Керченском проливе не идет — ФСБ РФ.

Михаил Ремизов уверен, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности состоится. Шанс России — в неотвратимости возмездия: эксперт объяснил тактику Москвы в споре о ДРСМД.

Военно-морские силы Украины не будут спрашивать у России разрешения на проход в Керченский пролив, поскольку считают данную акваторию своей территорией. «Это наше море и наши порты!»: Порошенко объявил Керченский пролив украинским.

В Саратовской области женщина вынесла раздетого ребенка на холодный балкон, чтобы отомстить не отвечавшему на звонки мужу. Мать назло мужу вынесла новорожденную дочку голой на мороз в Саратовской области.