«Три поколения на одном татами». Петербург принял II Всероссийский командный турнир по дзюдо. ФАН-ТВ

В Петербургском спорткомплексе «Динамо» стартовал II Всероссийский командный турнир по дзюдо, приуроченный ко Дню работника органов государственной безопасности Российской Федерации.

Участниками соревнований стали молодые люди 1998 – 2000 года рождения в весовых категориях от 66 кг до 90 кг и выше. Юношеские команды сформированы в Суворовских училищах, кадетских корпусах, Росгвардии и центрах молодежных инициатив. На соревнования также приехали команды мастеров дзюдо из Санкт-Петербурга, Москвы, Курска, Брянска, Воронежа, Ленинградской области в возрасте от 35 лет и старше. Самому взрослому участнику почти 60 лет. Чтобы продемонстрировать свои навыки и получить новый опыт от старших поколений, на одно татами с мастерами дзюдо вышли юношеские команды. Каждый сражался в своей весовой и возрастной категории.

По словам президента ассоциации ветеранов дзюдо Юрия Труфанова, в этом единоборстве можно использовать силу соперника, поэтому здесь опытный мастер спообен с легкостью победить более молодого соперника. Однако главная ценность соревнований в том, что ветераны дзюдо на собственном примере демонстрируют молодому поколению, как психология победителя работает на практике.

«В прошлом году мы в первый раз провели турнир, которым мы ознаменовали столетием ВЧК-КГБ-ФСБ. Опыт этот нам понравился, и в этом году мы сделали всероссийский турнир, на который приехали ребята из Брянска, из Москвы из Московской области и Северо-Западного региона. Когда это команда, человек всегда с утроенной силой выступает и борется. И самое главное, что мы делаем, мы показываем связь поколений. У нас девиз – три поколения на одном татами», – отмечает Юрий Труфанов.

По мнению вице-президента ассоциации ветеранов дзюдо Петербурга Алексея Уханова, для ветеранов соревнования – это отличная возможность поддерживать себя в хорошей физической форме.

«Люди, которые занимаются, и продолжают активно заниматься спортом, появляются на ковре, и даже на соревнованиях, у них и в работе результаты тоже достаточно высокие», – настаивает Алексей Уханов.

Специально для турнира Петербургский фарфоровый завод изготовил эксклюзивные статуэтки. В этом году призовой фонд для команды составил 100 тысяч рублей. В напряженной борьбе победителем как среди юниоров, так и среди ветеранов стала команда «Фонд молодежных программ» из Выборга.