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Характеристики «дырявого» смартфона Samsung Galaxy A8s появились в Сети

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Характеристики «дырявого» смартфона Samsung Galaxy A8s появились в Сети

Сеул, 8 декабря. Технические характеристики смартфона Galaxy A8s, который уже прозвали «дырявым», появились в Сети. Гаджет выпущен южнокорейским производителем Samsung.

Новинку компания представит, как ожидается, уже в начале следующей недели. В преддверии презентации устройства китайский регулятор TENAA поделился параметрами аппарата.

Так, смартфон получит восьмиядерный процессор Snapdragon 710, тактовая частота которого составляет 2,2 гигагерц . Кроме того, разработчики наделили аппарат оперативной памятью объемом от шести до восьми гигабайтов, постоянная память составит минимум 128 гигабайт. Пользователи ожидают, что модели будут представлены и с другими объемами памяти.

Основная камера получит три модуля: 5, 10 и 24 мегапикселей. В то время как фронтальная камера — модуль с разрешением на 24 мегапикселя. Объем аккумуляторной батареи, сообщает регулятор, составит 3,3 тысячи миллиампер в час.

Внешний вид гаджета показал дизайнер Вениамин Гескин на своей странице в микроблоге Twitter.

В Сети ранее появилась информация о технических характеристиках, а также ценах смартфона Samsung Galaxy S10, а накануне в России стартовали продажи четырехкамерного смартфона Samsung Galaxy A9.

Автор: Екатерина Кухарева
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