Володин рассказал, к чему приводит вмешательство в дела других стран

Тегеран, 8 декабря. Вмешательство некоторых государств во внутренние дела других стран накаляет и без того непростую обстановку в мире, а также приводит к плачевным результатам. Об этом в субботу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на конференции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая проходит в Тегеране.

По его словам, для стран, переживающих политический кризис, вмешательство со стороны заканчивается обычно потерей суверенитета и гуманитарными катастрофами.

«Мы видим, что началось в Ливии, мы видим, что произошло с Ираком, мы видим, на пороге каких проблем стояла Сирия. Мы сегодня видим, что происходит во многих странах с решениями, которые принимаются в области международной торговли», — отметил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия считает недопустимым односторонее попрание решений ООН некоторыми странами. Напомним, что в конференции по противодействию терроризму принимают участие Россия, Китай, Турция, Афганистан, Иран и Пакистан.