Сирия, 8 декабря. Радикалы YPG подозреваются в организации взрыва в северной части Алеппо. Коалиция США задействовала артиллерию в районе Хаджина. Один из пропагандистов ИГ1 был арестован в окрестностях Мосула на севере Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответные обстрелы позиций боевиков в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: противостоит курдам в «Хаджинском кармане» на юго-востоке САР.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: подозревается в установке СВУ в городе Аль-Атариб на западе Алеппо.

Курды: обвиняются в организации взрыва в населенном пункте Зиядия в северной части Алеппо; стягивают силы к городу Ас-Суса в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: продолжает проводить бомбардировки на юго-востоке Дейр-эз-Зора; задействовала артиллерию в районе Хаджина.

ВС Ирака: арестовали одного из пропагандистов ИГ в предместьях Мосула в провинции Ниневия.

Провинция Дамаск

Новостное агентство Syrian Press Center сообщает о том, что в Восточной Гуте прогремел взрыв, результате которого погиб ребенок. Кроме того, еще двое детей получили ранения и были доставлены в ближайшую больницу. Детонировало взрывное устройство, заложенное в деревне Аль-Джарба. Отмечается, что бомба была установлена джихадистами незаконных бандгрупп, ранее контролировавших территории оазиса. Напомним, Восточная Гута была полностью зачищена от боевиков весной этого года. Исламисты были вынуждены сдать свои позиции, после чего их депортировали на северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР).

Провинция Алеппо

В северной части провинции в зоне контроля протурецких вооруженных формирований вновь произошла вылазка курдских радикалов, осуществляющих подпольную деятельность. По информации медиапортала Jisr TV, неизвестные активировали СВУ в населенном пункте Зиядия, расположенном к северо-востоку от Алеппо недалеко от границы с Турцией. При взрыве погиб один из мирных жителей, о числе пострадавших пока неизвестно. Активисты вооруженной оппозиции уверены, что бомба была заложена членами Отрядов народной самообороны (YPG) в рамках операции «Гнев оливок».

Еще один взрыв в регионе удалось предотвратить. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (syrianpc), СВУ было установлено под одним из автомобилей, припаркованных перед зданием местного совета в городе Аль-Атариб в западной части Алеппо. Отмечается, что бомба была обезврежена. В попытке организации взрыва подозреваются радикалы альянса «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», противостоящего коалиции «Тахрир Аш-Шам», под контролем которой находятся данные территории.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что в районе города Хаджин не утихают ожесточенные столкновения между правительственными войсками и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявляет, что на данный момент курдские отряды контролируют около 70 процентов территорий населенного пункта, в то время как источники агентства новостей Al Masdar News передают, что курдам удалось захватить менее половины Хаджина. Поддержку SDF отказывают военные самолеты, а также артиллерия международной коалиции во главе с США, передает Twitter-канал (MasarPressNet). Напомним, город является последним крупным опорным пунктом террористической группировки в Сирийской Арабской Республике (САР).

Между тем отряды SDF также готовятся к открытию нового фронта со стороны сирийско-иракской границы. Как передает информационное агентство Al Masdar News, «демократические силы» стягивают бойцов в приграничные районы к востоку от города Ас-Суса.

Провинция Хама

Правительственные войска и боевики незаконных вооруженных формирований продолжают вести перестрелки на северо-западе провинции, где несколько часов назад удалось предотвратить очередную вылазку джихадистов. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (syrianpc), части Сирийской арабской армии (САА) открыли артиллерийский огонь по оборонительным сооружениям радикалов в окрестностях населенного пункта Аз-Зияра. Кроме того, ударам сил Башара Асада подверглись укрепрайоны исламистов недалеко от города Аль-Латамина, сообщает интернет-портал Jisr TV. О нанесенном боевикам уроне не сообщается.

Ирак

Иракские вооруженные силы сообщили о захвате одного из террористов «Исламского государства» в провинции Ниневия. Как передает новостное агентство Iraqi News, он был взят в плен в окрестностях города Мосул. Отмечается, что после разгрома ИГИЛ1 боевик вел пропагандистскую деятельность среди мирного населения в составе одной из так называемых спящих ячеек. Листовки, которые распространял задержанный, были обнаружены у него дома. Напомним, после того как в конце прошлого года премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади объявил об уничтожении ИГ, некоторые радикалы скрылись в пустынных районах, дабы продолжить вылазки в тылу правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)